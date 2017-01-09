  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    
    RSS | PDA | Архив   Понедельник 9 Январь 2017 | 1433 х.
 

В Пакистане упразднены специальные антитеррористические трибуналы

09.01.2017 16:45

Специальные военные трибуналы, рассматривавшие дела по обвинению в терроризме, прекратили свою работу в Пакистане. Об этом сообщила пресс-служба вооруженных сил южноазиатской страны.

 

Эти судебные инстанции были экстренно введены специальным указом премьер-министра в декабре 2014 года после нападения боевиков на школу в городе Пешавар, жертвами которого стали более 140 детей, пишет ТАСС.

 

"За два года работы специальные военные трибуналы способствовали снижению террористической активности. Отныне в них нет необходимости", - резюмировал представитель пакистанской армии.

 

За время работы трибуналы рассмотрели 274 дела и вынесли 161 смертный приговор, из которых только 12 были приведены в исполнение. Также 113 подсудимых были приговорены к различным срокам тюремного заключения за причастность к террористическим группировкам.

 

Пакистанские правозащитники ранее неоднократно подвергали критике эти судебные инстанции за якобы имевшие место многочисленные случаи фальсификации обвинений в терроризме и несправедливо вынесенные приговоры.



IslamRF.Ru

 

Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже:

Для блога/форума/сайта:

< Код для вставки

Просмотр


Прямая ссылка на материал:
<a href="http://www.islamrf.ru/news/w-news/world/41168/">ISLAMRF.RU: В Пакистане упразднены специальные антитеррористические трибуналы </a>

  




     
  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    