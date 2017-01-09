В Пакистане упразднены специальные антитеррористические трибуналы09.01.2017 16:45
Специальные военные трибуналы, рассматривавшие дела по обвинению в терроризме, прекратили свою работу в Пакистане. Об этом сообщила пресс-служба вооруженных сил южноазиатской страны.
Эти судебные инстанции были экстренно введены специальным указом премьер-министра в декабре 2014 года после нападения боевиков на школу в городе Пешавар, жертвами которого стали более 140 детей, пишет ТАСС.
"За два года работы специальные военные трибуналы способствовали снижению террористической активности. Отныне в них нет необходимости", - резюмировал представитель пакистанской армии.
За время работы трибуналы рассмотрели 274 дела и вынесли 161 смертный приговор, из которых только 12 были приведены в исполнение. Также 113 подсудимых были приговорены к различным срокам тюремного заключения за причастность к террористическим группировкам.
Пакистанские правозащитники ранее неоднократно подвергали критике эти судебные инстанции за якобы имевшие место многочисленные случаи фальсификации обвинений в терроризме и несправедливо вынесенные приговоры.
IslamRF.Ru