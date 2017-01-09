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Азербайджан пока не намерен вступать в Исламский военный альянс

09.01.2017 17:10

Вопрос о вступлении в Исламский военный альянс пока не стоит во внешнеполитической повестке Азербайджана, заявил в понедельник РИА Новости официальный представитель МИД республики Хикмет Гаджиев.

 

Ранее в СМИ появилась информация, что Азербайджан принял решение о вступления в Исламский военный альянс, отмечает РИА Новости.

 

"Во внешнеполитической повестке Азербайджана не стоит вопрос о вступлении в эту организацию. В рамках Организации исламского сотрудничества были озвучены различные мнения на этот счет. В случае выдвижения какого-либо предложения, это подробно анализируется азербайджанской стороной", — сказал Гаджиев.

 

По данным агентства АПА, впервые идею создания Исламского военного альянса в 2005 году подал занимавший в то время должность премьер-министра Малайзии Махатхир Мохамад. Затем, в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и деятельностью ДАИШ (запрещенная в России террористическая организация), Саудовская Аравия реализовала на практике данную идею.

 

IslamRF.Ru

 

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