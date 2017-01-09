Глава Миссии ООН: пора реализовать "Ливийское политическое соглашение" от 2015 года

Положения "Ливийского политического соглашения", подписанного в декабре 2015 года, пришло время реализовать. Об этом заявил в воскресенье вечером в столице Ливии Триполи спецпредставитель генерального секретаря ООН в Ливии, глава Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Мартин Коблер.

Он провел встречи с главой правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сараджем и министром иностранных дел Мухаммедом Тахером Сиялой, сообщает ТАСС.

"Политическое соглашение было подписано в декабре 2015 года. Настало время его реализовать", - подчеркнул на пресс- конференции Коблер, которого цитирует информационное агентство Maghreb Arab Press.

Как отметил глава МООНПЛ, "важно гарантировать безопасность и стабильность ливийского народа". "Эти задачи должны стать приоритетными в 2017 году", - добавил он. Ранее Коблер не раз заявлял, что политический процесс в Ливии продвигается медленно.

"Ливийское политическое соглашение" было подписано 17 декабря 2015 года в марокканском городе Схират (близ Рабата) представителями основных ливийских фракций. Документ, в частности, предусматривает создание правительства национального согласия и формирование президентского совета на время переходного периода, который должен завершиться проведением парламентских выборов.

7 января, находясь в Алжире, Коблер заявил, что "в Ливии необходимо восстановить государственность, безопасность и стабильность". Он отметил важность "продвигаться вперед в политическом русле". "Мы наблюдаем ситуацию непрерывного кризиса в Ливии, где страдают люди. 2017 год должен стать годом решений, которые позволят прийти к урегулированию и положить конец кризису в стране", - подытожил он.





IslamRF.Ru