В Тегеранском университете прощаются с бывшим президентом Ирана Рафсанджани10.01.2017 10:02
Церемония прощания с аятоллой Али Акбаром Хашеми-Рафсанджани, скончавшимся в минувшее воскресенье, проходит в Тегеранском университете.
Воздать последние почести влиятельному иранскому политику пришли сотни тысяч человек, не только территория столичного вуза, но и прилегающие улицы заполнены людьми, сообщает ТАСС.
Иранское телевидение ведет прямую трансляцию церемонии. Траурный молебен проведет глава государства, руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Али Акбар Хашеми-Рафсанджани скончался 8 января в возрасте 82 лет в результате острого сердечного приступа. Бывший президент (с 1989 по 1997 гг.) и спикер парламента Ирана (с 1980 по 1988 гг.), возглавлявший в последние годы своей жизни Совет по определению целесообразности принимаемых политических решений и Совет экспертов, будет похоронен сегодня в мавзолее основателя Исламской Республики имама Хомейни.
IslamRF.Ru