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В Тегеранском университете прощаются с бывшим президентом Ирана Рафсанджани

10.01.2017 10:02

Церемония прощания с аятоллой Али Акбаром Хашеми-Рафсанджани, скончавшимся в минувшее воскресенье, проходит в Тегеранском университете.

 

Воздать последние почести влиятельному иранскому политику пришли сотни тысяч человек, не только территория столичного вуза, но и прилегающие улицы заполнены людьми, сообщает ТАСС.

 

Иранское телевидение ведет прямую трансляцию церемонии. Траурный молебен проведет глава государства, руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

 

Али Акбар Хашеми-Рафсанджани скончался 8 января в возрасте 82 лет в результате острого сердечного приступа. Бывший президент (с 1989 по 1997 гг.) и спикер парламента Ирана (с 1980 по 1988 гг.), возглавлявший в последние годы своей жизни Совет по определению целесообразности принимаемых политических решений и Совет экспертов, будет похоронен сегодня в мавзолее основателя Исламской Республики имама Хомейни.



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