СБ ООН осудил теракт в Египте и потребовал привлечь виновных к правосудию

Совет Безопасности ООН резко осудил теракт в Египте, в результате которого погибли девять военнослужащих. В принятом в понедельник вечером заявлении члены СБ назвали нападение "варварским и подлым", а также призвали страны оказать Каиру помощь в поиске и привлечении к правосудию ответственных за этот инцидент.

В Совбезе в очередной раз напомнили, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет "одну из самых серьезных угроз для международного мира и безопасности", а также является преступлением, какие бы цели ни преследовал.

"Члены Совета Безопасности подчеркнули необходимость привлечения исполнителей, организаторов и спонсоров актов терроризма к правосудию и с этой целью призвали все государства активно сотрудничать с правительством Египта и другими властями в соответствии с их обязательствами в рамках международного права и резолюций СБ", - говорится в документе, который приводит ТАСС.

Девять сотрудников египетских сил безопасности погибли в понедельник утром в результате атаки на блокпост в городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова. По поступающей информации, сначала на подъезде к КПП сработала взрывчатка, заложенная в автомобиль, затем экстремисты обстреляли блокпост из гранатометов.





IslamRF.Ru