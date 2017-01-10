Саудовская Аравия планирует принять на хадж более 2,5 миллиона паломников

Правительство Саудовской Аравии намерено принять меры для увеличения числа паломников, которые приедут на хадж в королевство в этом году, на 800 тысяч человек — до 2,6 миллиона, сообщил министр культуры и информации Саудовской Аравии Адиль бен Зейд ат-Тарифи.

"Совет министров в соответствии с курсом хранителя двух святынь (титул саудовского монарха) планирует увеличить число паломников из королевства и из-за рубежа, что согласуется с организационными правилами", — цитирует слова ат-Тарифи Саудовское агентство новостей SPA.

Как объявило министерство по делам хаджа, оно дополнительно примет в этом году около 800 тысяч паломников после того, как будут сняты действовавшие в течение пяти лет ограничения из-за работ по расширению площади главной мечети аль-Харам в Мекке, пишет РИА Новости.

Согласно имеющимся договоренностям с каждой страной, Саудовская Аравия выделяет каждому государству квоту на число паломников, которые могут посетить святые места в сезон хаджа, в зависимости от количества населения. На каждый миллион человек населения предоставляется квота на совершение хаджа для тысячи верующих.

Хадж является паломничеством к святым местам ислама в Мекке и ее окрестностях. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписывается каждому мусульманину.

IslamRF.Ru