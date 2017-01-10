Президент ОАЭ призвал к всеобщей молитве о дожде Президент ОАЭ шейх Халифа бен Заед Аль Нахайян призвал молиться о дожде во всех мечетях страны, сообщают эмиратские СМИ. Имамы объяснят молящимся, как прочитать молитву, для этого в мечетях пройдут специальные лекции, сообщает РИА Новости. Президент будет лично присутствовать на церемонии в Большой Мечети Шейха Заеда в Абу-Даби. Как пишет издание The National, сельхозпроизводители в ОАЭ последнее время прекратили посадки зерновых культур из-за недостатка воды. По данным национального центра метеорологии и сейсмологии, в 2016 году с января по март в ОАЭ прошли сильные дожди, причем осадков выпало даже больше, чем за аналогичный период 2015 года. Однако в целом прошлый год прошел под знаком дефицита влаги. Нынешней зимой в ОАЭ стоит преимущественно солнечная и теплая погода. IslamRF.Ru Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже: Для блога/форума/сайта: <div style="width:500px; padding:10px; margin:10px; border:7px solid #00713b; background:white"><div style="width:100%; padding-bottom:5px; text-align:left; border-bottom:1px solid #006666"><a href="http://www.islamrf.ru"><img style="margin-right:15px; border:0px" src="http://www.islamrf.ru/sys_pix/rf-logo.gif" width="130" height="20"></a><div style="height:20px; line-height:20px; color:#006666; float:right">10.01.2017 11:55</div></div><br style="clear:both" /><div style="width:80px; text-align:left; display:table-cell; float:left"> <img src="http://www.islamrf.ru/images/news/big/41175.jpg" alt="" style="align:left" width="70" height="50"></div><div style="width:380px; font-size:95%; text-align:left; display:table-cell; padding:0px 7px 0px 7px"><strong>Президент ОАЭ призвал к всеобщей молитве о дожде</strong><p style="font-size:95%">Президент ОАЭ шейх Халифа бен Заед Аль Нахайян призвал молиться о дожде во всех мечетях страны, сообщают эмиратские СМИ. <a href="http://www.islamrf.ru/news/w-news/world/41175" style="color:#00713b; text-decoration:none;">Читать дальше »»»</a></p></div></div>



Просмотр < Код для вставки 10.01.2017 11:55

Президент ОАЭ призвал к всеобщей молитве о дожде Президент ОАЭ шейх Халифа бен Заед Аль Нахайян призвал молиться о дожде во всех мечетях страны, сообщают эмиратские СМИ. Читать дальше »»»

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