Президент ОАЭ призвал к всеобщей молитве о дожде10.01.2017 11:55
Президент ОАЭ шейх Халифа бен Заед Аль Нахайян призвал молиться о дожде во всех мечетях страны, сообщают эмиратские СМИ.
Имамы объяснят молящимся, как прочитать молитву, для этого в мечетях пройдут специальные лекции, сообщает РИА Новости.
Президент будет лично присутствовать на церемонии в Большой Мечети Шейха Заеда в Абу-Даби.
Как пишет издание The National, сельхозпроизводители в ОАЭ последнее время прекратили посадки зерновых культур из-за недостатка воды.
По данным национального центра метеорологии и сейсмологии, в 2016 году с января по март в ОАЭ прошли сильные дожди, причем осадков выпало даже больше, чем за аналогичный период 2015 года. Однако в целом прошлый год прошел под знаком дефицита влаги.
Нынешней зимой в ОАЭ стоит преимущественно солнечная и теплая погода.
IslamRF.Ru