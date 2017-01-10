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Президент ОАЭ призвал к всеобщей молитве о дожде

10.01.2017 11:55

Президент ОАЭ шейх Халифа бен Заед Аль Нахайян призвал молиться о дожде во всех мечетях страны, сообщают эмиратские СМИ.

 

Имамы объяснят молящимся, как прочитать молитву, для этого в мечетях пройдут специальные лекции, сообщает РИА Новости.

 

Президент будет лично присутствовать на церемонии в Большой Мечети Шейха Заеда в Абу-Даби.

 

Как пишет издание The National, сельхозпроизводители в ОАЭ последнее время прекратили посадки зерновых культур из-за недостатка воды.

 

По данным национального центра метеорологии и сейсмологии, в 2016 году с января по март в ОАЭ прошли сильные дожди, причем осадков выпало даже больше, чем за аналогичный период 2015 года. Однако в целом прошлый год прошел под знаком дефицита влаги.

 

Нынешней зимой в ОАЭ стоит преимущественно солнечная и теплая погода.

 

IslamRF.Ru

 

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