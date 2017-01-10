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В Стамбуле под тяжестью снега обрушилась крыша мечети, погиб человек

10.01.2017 16:20

По крайней мере один человек стал жертвой обрушения крыши мечети из-за сильного снегопада в районе Атакёй в Стамбуле, еще 10 человек получили ранения, сообщает телеканал NTV.

 

Крыша рухнула во время траурной церемонии. На место происшествия прибыли машины "скорой помощи" и спасатели, пишет РИА Новости.

 

Продолжавшийся с субботы до понедельника сильный снегопад в Стамбуле парализовал жизнь в мегаполисе. Высота сугробов в некоторых районах достигла 130 сантиметров. В аэропортах города было отменено за три дня более полутора тысяч рейсов. Несмотря на прекращение снегопада во вторник, движение транспорта в Стамбуле до сих пор сильно затруднено, гололед на дорогах стал причиной многочисленных аварий.

 

IslamRF.Ru

 

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