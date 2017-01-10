В столице Йемена ВВС арабской коалиции нанесли удар по школе, есть погибшие Самолеты коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли удар по школе на востоке столицы Йемена Саны, погибли восемь мирных жителей, еще 15 получили ранения, сообщает телеканал Аль-Маядин. По данным телеканала, бомбардировке подверглась школа в населенном пункте Нагем, пишет РИА Новости. Еще одна мирная жительница погибла в результате авианалета коалиции в районе поселения Аль-Заммах в Сааде близ границы с Саудовской Аравией. В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. В ответ на это хуситы постоянно обстреливают приграничные районы королевства. IslamRF.Ru Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже: Для блога/форума/сайта: <div style="width:500px; padding:10px; margin:10px; border:7px solid #00713b; background:white"><div style="width:100%; padding-bottom:5px; text-align:left; border-bottom:1px solid #006666"><a href="http://www.islamrf.ru"><img style="margin-right:15px; border:0px" src="http://www.islamrf.ru/sys_pix/rf-logo.gif" width="130" height="20"></a><div style="height:20px; line-height:20px; color:#006666; float:right">10.01.2017 17:21</div></div><br style="clear:both" /><div style="width:80px; text-align:left; display:table-cell; float:left"> <img src="http://www.islamrf.ru/images/news/big/41179.jpg" alt="" style="align:left" width="70" height="50"></div><div style="width:380px; font-size:95%; text-align:left; display:table-cell; padding:0px 7px 0px 7px"><strong>В столице Йемена ВВС арабской коалиции нанесли удар по школе, есть погибшие</strong><p style="font-size:95%">Самолеты коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли удар по школе на востоке столицы Йемена Саны, погибли восемь мирных жителей, еще 15 получили ранения, сообщает телеканал Аль-Маядин. <a href="http://www.islamrf.ru/news/w-news/world/41179" style="color:#00713b; text-decoration:none;">Читать дальше »»»</a></p></div></div>



Просмотр < Код для вставки 10.01.2017 17:21

В столице Йемена ВВС арабской коалиции нанесли удар по школе, есть погибшие Самолеты коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли удар по школе на востоке столицы Йемена Саны, погибли восемь мирных жителей, еще 15 получили ранения, сообщает телеканал Аль-Маядин. Читать дальше »»»

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