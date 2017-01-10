В столице Йемена ВВС арабской коалиции нанесли удар по школе, есть погибшие10.01.2017 17:21
Самолеты коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли удар по школе на востоке столицы Йемена Саны, погибли восемь мирных жителей, еще 15 получили ранения, сообщает телеканал Аль-Маядин.
По данным телеканала, бомбардировке подверглась школа в населенном пункте Нагем, пишет РИА Новости.
Еще одна мирная жительница погибла в результате авианалета коалиции в районе поселения Аль-Заммах в Сааде близ границы с Саудовской Аравией.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. В ответ на это хуситы постоянно обстреливают приграничные районы королевства.
IslamRF.Ru