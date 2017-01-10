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Число погибших в результате двух взрывов в Кабуле увеличилось до 27

10.01.2017 17:40

Число погибших в результате двух взрывов рядом с парламентским комплексом в Кабуле увеличилось до 27, получили ранения 70 человек, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на собственные источники.

 

Ранее сообщалось о 23 погибших, пишет РИА Новости.

 

Министерство внутренних дел Афганистана официально подтвердило гибель 22 человек, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

 

По данным местных властей, один из взрывов в районе Даруламан устроил террорист-смертник, также перед парламентом взорвался заминированный автомобиль. Сообщалось, что среди раненых женщина-парламентарий из провинции Герат.

 

Ответственность за взрывы взяло на себя радикальное движение "Талибан".

 

IslamRF.Ru

 

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