Число погибших в результате двух взрывов в Кабуле увеличилось до 2710.01.2017 17:40
Число погибших в результате двух взрывов рядом с парламентским комплексом в Кабуле увеличилось до 27, получили ранения 70 человек, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на собственные источники.
Ранее сообщалось о 23 погибших, пишет РИА Новости.
Министерство внутренних дел Афганистана официально подтвердило гибель 22 человек, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
По данным местных властей, один из взрывов в районе Даруламан устроил террорист-смертник, также перед парламентом взорвался заминированный автомобиль. Сообщалось, что среди раненых женщина-парламентарий из провинции Герат.
Ответственность за взрывы взяло на себя радикальное движение "Талибан".
IslamRF.Ru