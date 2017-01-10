Первая в мире эко-мечеть появится в Омане

Первая в мире полностью работающая на "зеленой энергии" мечеть в скором времени появится в Омане, сообщает местное издание Times of Oman.

"Мы завершили 90 % работ по созданию проекта. В настоящее время ведется установка солнечных панелей на крыше мечети", — приводит издание слова главного архитектора проекта Бадра Аль-Хадаби, передает РИА Новости.

Он сообщил, что ждет разрешения властей на строительство мечети. Здание будет вмещать до 50 молящихся. Столь небольшой размер сооружения Хадаби объяснил тем, что для кондиционирования воздуха в помещении необходимо очень большое количество энергии.

Хадаби отметил, что на кондиционеры уходит большая часть потребляемой в стране энергии. Инженер надеется, что его проект станет моделью для всей строительной отрасли в султанате.

IslamRF.Ru