Казахстан предложит ООН Астанинский кодекс антитеррористических операций

Казахстан планирует предложить странам ООН разработку Астанинского Кодекса поведения при проведении международных антитеррористических операций, сообщил президент республики Нурсултан Назарбаев в своем политическом обращении.

Текст обращения по случаю начала полномочий Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности на период 2017-2018 годы распространен пресс-службой министерства иностранных дел республики, передает РИА Новости.

Президент республики отметил, что "международный терроризм и насильственный экстремизм являются сегодня одними из самых главных и острых вызовов глобальному миру и безопасности".

"Только совместными усилиями всех государств, международных и региональных организаций и других ключевых партнеров мы можем переломить развивающийся кризис и покончить с этим злом. В этом плане, Казахстан также призывает активизировать диалог политических и религиозных лидеров, прежде всего, в контексте насильственного экстремизма и радикализма", — говорится в обращении президента.

Он подчеркнул, что с этим убеждением Казахстан будет председательствовать в Комитете 1267 Совета Безопасности по запрещенным в РФ и ряде других стран террористических группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида".

"Планируем в этом свете предложить государствам-членам ООН и Совета Безопасности ООН разработку Астанинского Кодекса поведения при проведении международных антитеррористических операций, который может стать основой для формирования Глобальной Антитеррористической коалиции (сети) под эгидой ООН, которую я предложил создать в своем выступлении на 70-й сессии ГА ООН", — заключил президент.

IslamRF.Ru