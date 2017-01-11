США осудили серию терактов в Афганистане

Соединенные Штаты решительно осуждают недавнюю террористическую атаку в Кабуле вблизи парламентского комплекса, в результате которой погибли 38 человек, говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Неда Прайса.

"Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшнюю террористическую атаку на парламентский комплекс в Кабуле, которая унесла жизни, по крайней мере, 38 афганцев и ранила более чем 70 человек. Нападение на парламентский комплекс и законодателей — явное нападение на усилия Афганистана в построении демократических институтов", — говорится в заявлении, которое приводит Белый дом.

Кроме этого, Прайс от имени США осудил террористическую атаку в Кандагаре. Он также выразил солидарность с афганским правительством, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что число погибших при взрыве в афганском Кандагаре возросло до девяти, еще 16 человек ранены. Во вторник также прогремел двойной взрыв рядом с парламентским комплексом в Кабуле. Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение "Талибан", его жертвами стали 38 человек.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны выросло влияние террористической группировки ДАИШ (запрещена в РФ).

IslamRF.Ru