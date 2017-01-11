В ОАЭ приспустят флаги из-за гибели дипломатов в Афганистане

Президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян приказал приспустить флаги на зданиях всех министерств и госучреждений страны на три дня в знак траура по погибшим в афганском Кандагаре пяти эмиратским дипломатам, говорится в указе президента, переданном Эмиратским агентством новостей.

Эмиратский президент выразил "печаль и глубокую скорбь от потери невинных сынов Отчизны…, которые были уполномочены для осуществления гуманитарных и образовательных проектов в Афганистане".

МИД ОАЭ опубликовал список имен пяти дипломатов, которые погибли во время теракта в афганской провинции Кандагар во вторник, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что при взрыве в афганском Кандагаре погибли 11 человек и 16 получили ранения. Взрыв прогремел в гостевом доме губернатора провинции Кандагар. Среди раненых был и посол ОАЭ в Афганистане.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны активизировалась террористическая группировка ДАИШ (запрещена в РФ).

IslamRF.Ru