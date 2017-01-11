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Кандидат на пост главы МВБ выступил против регистрации мусульман в США

11.01.2017 15:24

Кандидат на пост министра внутренней безопасности США Джон Келли выступил против введения регистрации мусульман в стране в рамках усиления мер по борьбе с угрозой терроризма.

 

"Я не согласен с регистрацией людей на основе их религии или этнической принадлежности", — заявил Келли на слушаниях в сенате. Слушания в сенате посвящены обсуждению кандидатуры Келли на пост министра.

 

Он также высказал мнение, что в борьбе с террористами нельзя исходить только из религиозной принадлежности. "Не думаю, что уместно фокусироваться на чем-то вроде религии как единственном факторе", — сказал Келли.

 

Новая администрация США приступит к своим полномочиям после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая пройдет 20 января, пишет РИА Новости.

 

В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно призывал усилить меры по борьбе с "терроризмом" и запретить въезд в США граждан из стран, где действуют террористические группы.

 

IslamRF.Ru

 

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