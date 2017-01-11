Глава МИД Иордании планирует посетить Москву на следующей неделе

Глава МИД Иордании Насер Джода планирует посетить с визитом Москву на следующей неделе. Об этом сообщил в среду ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Ожидаем приезда иорданского министра на следующей неделе", - сказал замминистра, как передает ТАСС.

IslamRF.Ru