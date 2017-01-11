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В Афганистане после терактов повысили боеготовность силовиков

11.01.2017 17:30

МВД Афганистана сообщило о приведении сил безопасности в боеготовность после произошедшей во вторник серии терактов в столице и других районах страны, передает агентство Sputnik со ссылкой на пресс-атташе МВД.

 

Ранее сообщалось, что жертвами двойного теракта в Кабуле стал 51 человек. Взрывы прогремели перед парламентским комплексом, ответственность за них взяла на себя группировка "Талибан", сообщает РИА Новости.

 

"Вышли распоряжения ко всем силовым структурам повысить уровень мер безопасности и их серьезность", — цитирует агентство заявление пресс-атташе МВД Садыка Садыки.

 

Он отметил, что число жертв взрыва в провинции Кандагар в гостевом доме губернатора увеличилось до 12. Ранее сообщалось об 11 погибших.

 

IslamRF.Ru

 

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