В Афганистане после терактов повысили боеготовность силовиков

МВД Афганистана сообщило о приведении сил безопасности в боеготовность после произошедшей во вторник серии терактов в столице и других районах страны, передает агентство Sputnik со ссылкой на пресс-атташе МВД.

Ранее сообщалось, что жертвами двойного теракта в Кабуле стал 51 человек. Взрывы прогремели перед парламентским комплексом, ответственность за них взяла на себя группировка "Талибан", сообщает РИА Новости.

"Вышли распоряжения ко всем силовым структурам повысить уровень мер безопасности и их серьезность", — цитирует агентство заявление пресс-атташе МВД Садыка Садыки.

Он отметил, что число жертв взрыва в провинции Кандагар в гостевом доме губернатора увеличилось до 12. Ранее сообщалось об 11 погибших.

IslamRF.Ru