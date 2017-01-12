Посол Казахстана в РФ Тажин стал замруководителя администрации президента12.01.2017 10:15
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Марата Тажина, занимавшего пост посла республики в России, первым заместителем руководителя своей администрации, сообщила в четверг пресс-служба казахстанского лидера.
"Назначить Тажина Марата Муханбетказиевича первым заместителем руководителя администрации президента Республики Казахстан, освободив от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации", — говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы государства.
Назарбаев также освободил Баглана Майлыбаева от должности заместителя руководителя администрации президента, передает РИА Новости.
Тажин занимал должность посла Республики Казахстан в РФ с февраля 2014 года.
IslamRF.Ru