Посол Казахстана в РФ Тажин стал замруководителя администрации президента Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Марата Тажина, занимавшего пост посла республики в России, первым заместителем руководителя своей администрации, сообщила в четверг пресс-служба казахстанского лидера. "Назначить Тажина Марата Муханбетказиевича первым заместителем руководителя администрации президента Республики Казахстан, освободив от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации", — говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы государства. Назарбаев также освободил Баглана Майлыбаева от должности заместителя руководителя администрации президента, передает РИА Новости. Тажин занимал должность посла Республики Казахстан в РФ с февраля 2014 года. IslamRF.Ru Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже: Для блога/форума/сайта: <div style="width:500px; padding:10px; margin:10px; border:7px solid #00713b; background:white"><div style="width:100%; padding-bottom:5px; text-align:left; border-bottom:1px solid #006666"><a href="http://www.islamrf.ru"><img style="margin-right:15px; border:0px" src="http://www.islamrf.ru/sys_pix/rf-logo.gif" width="130" height="20"></a><div style="height:20px; line-height:20px; color:#006666; float:right">12.01.2017 10:15</div></div><br style="clear:both" /><div style="width:80px; text-align:left; display:table-cell; float:left"> <img src="http://www.islamrf.ru/images/news/big/41193.jpg" alt="" style="align:left" width="70" height="50"></div><div style="width:380px; font-size:95%; text-align:left; display:table-cell; padding:0px 7px 0px 7px"><strong>Посол Казахстана в РФ Тажин стал замруководителя администрации президента</strong><p style="font-size:95%">Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Марата Тажина, занимавшего пост посла республики в России, первым заместителем руководителя своей администрации, сообщила в четверг пресс-служба казахстанского лидера. <a href="http://www.islamrf.ru/news/w-news/world/41193" style="color:#00713b; text-decoration:none;">Читать дальше »»»</a></p></div></div>



Просмотр < Код для вставки 12.01.2017 10:15

Посол Казахстана в РФ Тажин стал замруководителя администрации президента Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Марата Тажина, занимавшего пост посла республики в России, первым заместителем руководителя своей администрации, сообщила в четверг пресс-служба казахстанского лидера. Читать дальше »»»

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