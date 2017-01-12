В ООН сообщили, что половина раненных во время операции в Мосуле - мирные жители

Мирные жители составляют почти половину раненных в результате боевых действий в районе Мосула, где иракские силы безопасности при поддержке коалиции во главе с США проводят операцию против боевиков террористической группировки ДАИШ (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявила в среду журналистам в Нью-Йорке гуманитарный координатор ООН в Ираке Лиз Гранде.

По ее словам, среди тех, кто получил огнестрельные ранения с начала операции, "47% составляют гражданские лица". "В подобном противостоянии доля раненых среди мирных жителей обычно составляет от 15% до 20%; в Мосуле мы видим, что почти 50% всех жертв составляют гражданские лица", - сообщила она, выступая по видеосвязи из Ирака. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, только за первую неделю января 683 человека из восточной части Мосула были госпитализированы в больницы Эрбиля и Дахука. При этом в последнюю неделю декабря число раненых достигло 817 человек.

Гранде констатировала, что жители Мосула находятся в большой опасности, несмотря на то, что иракские военные принимают меры предосторожности, чтобы минимизировать жертвы среди мирного населения. По ее словам, силовики не наносят авиаудары по жилым районам, а также требуют от жителей города оставаться в домах. Кроме того, регулярно организуют коридоры для вывода людей из зоны боевых действий.

Как утверждала гуманитарный координатор ООН, ответственность за гибель большей части мирного населения Мосула несут боевики ДАИШ, которые используют людей в качестве "живого щита". "По ним открывают огонь, когда они пытаются покинуть город, когда пытаются заполучить еду и пополнить другие необходимые запасы", - сказала она. По ее данным, в западной части Мосула, полностью контролируемой террористами, находятся 750 тысяч человек. Еще 450 тысяч сосредоточены в восточной части города.

Гранде высказала опасения по поводу того, что Западный Мосул может оказаться в полной блокаде со стороны правительственных сил. "Мы не знаем наверняка, произойдет ли это, но опасаемся, что подобное может случиться. Блокада 750 тысяч человек будет иметь совершенно чудовищные последствия", - предупредила она. По ее словам, с учетом этого ООН пытается доставить в город как можно больше гуманитарной помощи, чтобы предотвратить катастрофу.

Как отмечает ТАСС, Мосул, второй по величине город Ирака, более двух лет находился под контролем ДАИШ. Наземная фаза операции по его освобождению началась 17 октября 2016 года; в ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Их поддерживают иракские ВВС и авиация коалиции во главе с США. По данным ООН, в результате операции почти 140 тысяч иракцев были вынуждены покинуть дома.

IslamRF.Ru