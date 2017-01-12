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Трамп: Россия может помочь США в борьбе с ДАИШ

12.01.2017 11:17

Избранный президент США Дональд Трамп полагает, что Москва может помочь Вашингтону в борьбе против террористической группировки ДАИШ (ИГ, запрещена в РФ), которая, по мнению республиканца, возникла отчасти по вине администрации Барака Обамы.

 

Об этом политик заявил в среду на пресс-конференции в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.

 

"Если Путину нравится Дональд Трамп, то, я считаю, это преимущество, а не недостаток, поскольку у нас ужасные отношения с Россией, - отметил Трамп, говоря о себе в третьем лице. - Россия может помочь нам бороться против ДАИШ".

 

"Если вы посмотрите, то администрация создала ДАИШ, так как не вовремя ушла (вывела часть сил из Ирака - прим. ТАСС). Был создан вакуум, сформировалась ДАИШ", - добавил Трамп. Во время предвыборной гонки он не раз выступал с утверждением, что Обама несет часть ответственности за дестабилизацию на Ближнем Востоке, а также за появление и рост влияние ДАИШ.

 

"Я не знаю, сумею ли я поладить с Владимиром Путиным, надеюсь, что смогу, - добавил республиканец. - Но есть большие шансы, что я не смогу. И если я не смогу, вы правда верите, что Хиллари была бы более жесткой в отношении Путина, чем я? Не смешите меня".

 

"Возможно, что в дальнейшем обе наши страны будут вместе работать над решением серьезных и неотложных проблем и вопросов мирового значения", - подчеркнул Трамп.



IslamRF.Ru

 

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