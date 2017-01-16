Число жертв крушения турецкого боинга в Киргизии возросло до 37 человек

Число жертв крушения грузового самолета Boeing 747 в Киргизии возросло до 37 человек. Об этом сообщается в понедельник на сайте МЧС республики.

"В результате падения самолета есть человеческие жертвы и пострадавшие. По предварительным данным, по информации на 11:24 (8:24 мск) около 15 домов разрушено и погибли 37 человек. Возгорание на грузовом самолете локализовано", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Ранее сообщалось о 35 погибших.

Грузовой Boeing 747 рухнул в понедельник утром на дачный поселок Дача-Суу, в котором постоянно проживали люди и насчитывалось 43 участка. В результате чего как минимум 32 одноэтажных жилых дома были повреждены или разрушены. На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы.





IslamRF.Ru