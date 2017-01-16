Главы МИД стран Евросоюза обсудят ситуацию в Сирии

Главы МИД стран-членов Евросоюза на первой в новом году плановой встрече обсудят ситуацию в Сирии и свою поддержку урегулирования конфликта в этой стране, а также ближневосточное урегулирование и итоги профильной конференции в Париже.

Заседание, как ожидается, будет более кратким, чем предыдущие – в графике значатся лишь две крупные темы, по которым пройдет дискуссия. Однако, как сообщил журналистам высокопоставленный представитель ЕС, это не помешает министрам затронуть и дополнительные вопросы, которые они сочтут актуальными.

Основной темой встречи станет ситуация в Сирии и та роль, которую играет и намерен сыграть Евросоюз в урегулировании кризиса. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини обсудит с министрами два основных вопроса: переговоры, которые Евросоюз проводит со странами региона о будущем Сирии, и намеченную на весну донорскую конференцию в Брюсселе.

Евросоюз с октября 2016 года обсуждает политическое будущее и восстановление Сирии с региональными странами, непрестанно подчеркивая при этом, что решение о пути, по которому пойдет страна, предстоит принимать самим ее гражданам. Основная цель, озвученная ЕС – добиться общего понимания того, какой должна быть постконфликтная Сирия. ЕС общается с Ираном, Турцией, Саудовской Аравией, Египтом, ОАЭ, Иорданией, Ливаном и Катаром, раунды закрытых двусторонних переговоров по этому вопросу проходят в Брюсселе в январе. Как сообщил журналистам в пятницу высокопоставленный представитель ЕС, союз также, "конечно, находится в контакте с Россией".

На заседании будут обсуждаться и перспективы созыва донорской конференции по Сирии в Брюсселе. По словам представителя ЕС, она должна пройти весной, предположительно в начале апреля. При этом министры не намерены на этом этапе утверждать дату мероприятия, поскольку сроки зависят от развития ситуации, а не от политического решения Евросоюза, передает РИА Новости.

Затем главы МИД стран ЕС обсудят ближневосточное урегулирование в свете прошедшей в Париже в воскресенье международной конференции, проведение которой раскритиковал Израиль. Евросоюз на конференции представляли Могерини и еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан.

В ходе дискуссии министры вновь заявят о необходимости найти решение проблемы, основанное на сосуществовании двух государств, а также о необходимости снизить напряженность в Израиле и Палестине.

IslamRF.Ru