СМИ: сирийская оппозиция формирует делегацию для переговоров в Астане

Представители сирийской оппозиции формируют делегацию для участия в переговорах по Сирии в Астане, передает агентство Рейтер.

"Фракции поедут (на переговоры в Астане — ред.), и в первую очередь они будут обсуждать вопрос прекращения огня и нарушение режима", — приводит агентство слова представителя "Свободной сирийской армии" (ССА), пожелавшего остаться неизвестным.

"Большинство группировок приняли решение приехать (на переговоры – ред.). Переговоры будет касаться прекращения огня, гуманитарных вопросов, доставки гуманитарной помощи, освобождение заключенных", — сообщил находящийся в Турции представитель объединения "Фастаким" Закария Малахифджи.

Как передает агентство, формирующаяся делегация будет отличаться от той, которая была представлена на переговорах в Женеве в прошлом году, пишет РИА Новости.

Как сообщалось ранее, по итогам прошедших в Анкаре консультаций 27 вооруженных группировок подписали документ с условиями формирования общей делегации, которая поедет в Казахстан. Среди подписавшихся — "Аджнад аш-Шам", "Сирийский фронт", "Свободная армия Идлиба", "Джейш аль-Ислам", "Фастаким", а также "Временное правительство".

Документ содержит ряд условий, при выполнении которых оппозиция сформирует единую делегацию для переговоров в Астане. Среди условий — ультиматум о 10-дневном перемирии в южных районах САР и Дамаске, начиная с 13 января, под международным контролем.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, это может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, в свою очередь, поддержал эту инициативу. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля.

IslamRF.Ru