  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    
    RSS | PDA | Архив   Вторник 17 Январь 2017 | 1433 х.
 

Парламент Турции одобрил в первом чтении изменения в Конституцию

16.01.2017 12:47

Турецкий парламент принял в I чтении законопроект о конституционной реформе, который предполагает переход к президентской форме правления. Об этом сообщает агентство Anadolu.

 

Как сообщает РИА Новости, конституционные поправки расширяют полномочия президента Турции Обсуждение 18 статей законопроекта длилось с 9 января и вызвало споры среди депутатов, порой доходящие до потасовок и драк.

 

Проект изменений в основной закон о введении президентской системы правления вместо парламентской, существующей с момента образования Турецкой Республики в 1923 году, внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР).

 

Поправки предполагают расширение полномочий президента. Так, глава государства получит право издавать указы, назначать министров, выносить на референдум вопрос о конституционных изменениях. При этом президент может не прекращать членство в партии, как это предусматривает действующая норма.

 

После окончательного принятия поправок турецкий парламент вынесет их на референдум, если более 330 депутатов за это проголосуют.

 

IslamRF.Ru

 

Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже:

Для блога/форума/сайта:

< Код для вставки

Просмотр


Прямая ссылка на материал:
<a href="http://www.islamrf.ru/news/w-news/world/41216/">ISLAMRF.RU: Парламент Турции одобрил в первом чтении изменения в Конституцию</a>

  




     
  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    