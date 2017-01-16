Парламент Турции одобрил в первом чтении изменения в Конституцию

Турецкий парламент принял в I чтении законопроект о конституционной реформе, который предполагает переход к президентской форме правления. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Как сообщает РИА Новости, конституционные поправки расширяют полномочия президента Турции Обсуждение 18 статей законопроекта длилось с 9 января и вызвало споры среди депутатов, порой доходящие до потасовок и драк.

Проект изменений в основной закон о введении президентской системы правления вместо парламентской, существующей с момента образования Турецкой Республики в 1923 году, внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР).

Поправки предполагают расширение полномочий президента. Так, глава государства получит право издавать указы, назначать министров, выносить на референдум вопрос о конституционных изменениях. При этом президент может не прекращать членство в партии, как это предусматривает действующая норма.

После окончательного принятия поправок турецкий парламент вынесет их на референдум, если более 330 депутатов за это проголосуют.

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