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Меркель не связывает борьбу с терроризмом с вопросом о приеме беженцев

16.01.2017 17:50

Борьба с терроризмом не связана с вопросом о приеме беженцев, позиция властей Германии по этой теме остается неизменной, заявила в понедельник журналистам в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель.

 

"Я считаю, что это глобальный вызов – борьба с терроризмом. И я ясно отделяю его от вопроса беженцев, существования беженцев вследствие гражданской войны в Сирии", — сказала она, напомнив, что в первую очередь из-за гражданской войны многие миллионы сирийцев были вынуждены покинуть родину.

 

Ранее Трамп в интервью таблоиду BILD и газете Times назвал ошибочной стратегию Меркель, направленную на прием в Германию нелегальных мигрантов, что усилило террористическую угрозу, отмечает РИА Новости.

 

"Я лично дождусь вступления в должность американского президента, а затем мы будем работать с ним на всех уровнях. Он изложил сейчас еще раз свою позицию, она известна в течение некоторого времени. Мои позиции тоже известны", — отметила Меркель.

 

IslamRF.Ru

 

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