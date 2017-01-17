Казахстан ждет определения состава участников переговоров по Сирии в Астане

Организационные вопросы будут прояснены после объявления состава участников переговоров по Сирии в Астане, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

"Все организационные вопросы будут прояснены после того, как станет известен состав участников", — сказал Абдрахманов журналистам

По его словам, Казахстан предоставляет площадку в соответствии с поступившим обращением.

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев 11 января сообщал РИА Новости, что определение площадки для переговоров по Сирии и состава участников находится в процессе. По его словам, Казахстан ведет кропотливую работу, а проработка предстоящей встречи ведется вокруг заявленных сроков.

IslamRF.Ru