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Эр-Рияд рассчитывает, что переговоры в Астане по Сирии приведут к миру

17.01.2017 10:19

Саудовская Аравия рассчитывает, что переговоры в Астане по Сирии приведут к прекращению огня в этой стране, заявил глава МИД королевства Адель аль-Джубейр.

 

"Мы надеемся, что переговоры в Астане приведут к прекращению огня в Сирии", — сказал аль-Джубейр, слова которого приводит телеканал "Аль-Арабия".

 

Как отмечает РИА Новости, ранее Владимир Путин сообщил, что договорился с Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля.

 

IslamRF.Ru

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