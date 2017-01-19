В Турции начал работу в тестовом режиме национальный интернет-поисковик

В Турции в тестовом режиме начал работу интернет-поисковик Geliyoo собственного производства, который вызвал большой интерес у властей страны. Как сообщил новостной портал Haberler, министр транспорта, мореходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан считает, что использование национального поисковика принесет большую пользу государству.

"Для страны это крайне важно. У нас будет свой поисковик, своя служба электронной почты, что удобно для граждан. Также важно то, что все данные будут храниться и обрабатываться у нас, а не за границей". - сказал министр. Он также отметил, что создание поисковой платформы с различными сервисами - это сложная техническая задача, благодаря реализации которой в стране появится большое число опытных программистов. А само программное обеспечение сможет в дальнейшем приносить доход государству.

Как пишет ТАСС, глава компании Geliyoo Хакан Атабаш отметил, что на разработку поисковика ушло десять лет и 10 млн турецких лир (около ,7 млн). "Мы запустили поисковик в тестовом режиме, а к 2018 году рассчитываем получить 3 млн пользователей и занять около 7% отечественного сегмента сети", - сказал он.

Атабаш отметил, что популярностью в мире пользуется поисковик компании Google, но в последние годы конкуренты начали его теснить. "Например, в Турции это российский поисковик "Яндекс". Также к нам пришел и китайский сервис Baidu. В Турции ранее были попытки сделать что-то подобное, но не хватало средств и технической поддержки, программистов. Так что пока не удалось создать продукт, способный повлиять на рынок", - сказал он.

Глава Geliyoo считает, что пока его компания - единственная в Турции, способная сделать национальный поисковик.

На сайте Geliyoo в тестовом режиме работают сам поиск, новостной сервис, форум и портал электронной торговли с услугами хостинга сайтов. В дальнейшем в планах компании - предоставить пользователям сервис электронной почты и расширить список услуг и приложений наподобие того, который имеется у крупных поисковиков.

Дизайн домашней страницы Geliyoo крайне минималистичен и походит на стартовую страницу поиска Google со строкой ввода запроса и логотипом компании. Название сервиса - это один из наиболее активно используемых в турецком языке и имеющих богатую семантику глаголов в настоящем времени и с немного измененной в угоду молодежному сленгу орфографией.

IslamRF.Ru