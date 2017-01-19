Асад: приоритет переговоров в Астане – достижение перемирия в Сирии

Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью японскому телеканалу TBS, что первоочередной задачей межсирийских переговоров в Астане является достижение перемирия для обеспечения доставки гуманитарной помощи в регионы.

Ожидается, что встреча при участии единой делегации вооруженной оппозиции и представителей сирийского правительства пройдет в столице Казахстана 23 января, сообщает РИА Новости.

"Приоритетом переговоров в Астане станет достижение прекращения огня для защиты жизней граждан и обеспечения доставки гуманитарной помощи в различные регионы Сирии", — цитирует пресс-служба Асада его первое интервью японскому СМИ.

"Мы надеемся, что переговоры в Астане станут площадкой для переговоров различных сирийских сторон обо всём", — заявил Асад.

Асад напомнил, что присоединившиеся к режиму перемирия вооруженные группировки должны сдать свое оружие. После этого их участники амнистируются.

Правительственная армия САР и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории страны, начиная с полуночи 30 декабря. Договоренность о перемирии не охватывает террористические организации. В случае успеха договоренности о режиме прекращения огня правительство и оппозиция, при поддержке Турции и России, начнут в Астане политические обсуждения урегулирования конфликта.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане.

IslamRF.Ru