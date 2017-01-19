Китай предоставит дополнительную гуманитарную помощь Сирии

Китай выделит Сирии дополнительные 200 миллионов юаней (29,2 миллиона долларов США) в качестве гуманитарной помощи для сирийских беженцев, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

В среду вечером китайский лидер посетил штаб-квартиру ООН в Женеве, где выступил с речью, пишет РИА Новости.

"Китай принял решение выделить дополнительные 200 миллионов юаней на гуманитарную помощь, которая будет использоваться для помощи сирийским беженцам и тем, кто лишился крова", — приводит МИД КНР слова Си Цзиньпина, сказанные им в Женеве.

По его словам, проблема терроризма и кризис с беженцами тесно связаны с геополитическими конфликтами. Си Цзиньпин добавил, что все стороны должны путем консультаций и других форм активно стремиться к миру, считаться с посреднической ролью ООН в урегулировании таких вопросов.

В конце декабря посол КНР в САР Ци Цзяньцзинь заявил, что Китай намерен продолжить оказывать Сирии политическую и гуманитарную помощь, а также развивать сотрудничество в сфере средств массовой информации. В середине ноября сообщалось, что посольство КНР в Дамаске передало сирийской стороне партию компьютеров в качестве гуманитарной помощи для обучения молодежи и проведения научных исследований.

Ранее Ци Цзяньцзинь заявил, что Пекин заинтересован в продвижении сотрудничества с Сирией в таких областях, как обучение кадров и образование. Он также отметил тогда, что Китай продолжает оказывать Сирии гумпомощь в 70 миллионов долларов.

В середине августа министр обороны Сирии Фахед Джасем аль-Фредж встретился в Дамаске с начальником Канцелярии по международному военному сотрудничеству Центрального военного совета (ЦВС) КНР контр-адмиралом Гуань Юфэем, который заявил, что военные Китая намерены продолжать укреплять сотрудничество с военными Сирии. Отмечалось, что тогда стороны также достигли консенсуса по вопросам предоставления китайскими военными гуманитарной помощи сирийской стороне, а также по вопросам подготовки персонала.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований.

IslamRF.Ru