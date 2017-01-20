Власти Катара получили приглашение на встречу по Сирии в Астане Власти Катара получили приглашение на переговоры по сирийскому урегулированию в Астане, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя катарского МИД. "Мы получили официальное приглашение", — сообщил агентству чиновник внешнеполитического ведомства эмирата, передает РИА Новости. Переговоры с участием единой делегации вооруженной оппозиции Сирии и представителей правительства пройдут в столице Казахстана 23 января. Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров. IslamRF.Ru Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже: Для блога/форума/сайта: <div style="width:500px; padding:10px; margin:10px; border:7px solid #00713b; background:white"><div style="width:100%; padding-bottom:5px; text-align:left; border-bottom:1px solid #006666"><a href="http://www.islamrf.ru"><img style="margin-right:15px; border:0px" src="http://www.islamrf.ru/sys_pix/rf-logo.gif" width="130" height="20"></a><div style="height:20px; line-height:20px; color:#006666; float:right">20.01.2017 11:37</div></div><br style="clear:both" /><div style="width:80px; text-align:left; display:table-cell; float:left"> <img src="http://www.islamrf.ru/images/news/big/41267.jpg" alt="" style="align:left" width="70" height="50"></div><div style="width:380px; font-size:95%; text-align:left; display:table-cell; padding:0px 7px 0px 7px"><strong>Власти Катара получили приглашение на встречу по Сирии в Астане</strong><p style="font-size:95%">Власти Катара получили приглашение на переговоры по сирийскому урегулированию в Астане, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя катарского МИД. <a href="http://www.islamrf.ru/news/w-news/world/41267" style="color:#00713b; text-decoration:none;">Читать дальше »»»</a></p></div></div>



Просмотр < Код для вставки 20.01.2017 11:37

Власти Катара получили приглашение на встречу по Сирии в Астане Власти Катара получили приглашение на переговоры по сирийскому урегулированию в Астане, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя катарского МИД. Читать дальше »»»

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