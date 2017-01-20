Власти Катара получили приглашение на встречу по Сирии в Астане20.01.2017 11:37
Власти Катара получили приглашение на переговоры по сирийскому урегулированию в Астане, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя катарского МИД.
"Мы получили официальное приглашение", — сообщил агентству чиновник внешнеполитического ведомства эмирата, передает РИА Новости.
Переговоры с участием единой делегации вооруженной оппозиции Сирии и представителей правительства пройдут в столице Казахстана 23 января.
Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров.
IslamRF.Ru