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Власти Катара получили приглашение на встречу по Сирии в Астане

20.01.2017 11:37

Власти Катара получили приглашение на переговоры по сирийскому урегулированию в Астане, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя катарского МИД.

 

"Мы получили официальное приглашение", — сообщил агентству чиновник внешнеполитического ведомства эмирата, передает РИА Новости.

 

Переговоры с участием единой делегации вооруженной оппозиции Сирии и представителей правительства пройдут в столице Казахстана 23 января.

 

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров.

 

 

IslamRF.Ru

 

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