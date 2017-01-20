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RTV: боевики ДАИШ частично разрушили Римский театр в Пальмире

20.01.2017 12:33

Боевики террористической группировки ДАИШ (запрещена в РФ) разрушили фасад Римского театра, а также архитектурный комплекс Тетрапилон в Пальмире.

 

Об этом сообщила сирийская Генеральная дирекция радио и телевидения (RTV), передает ТАСС.

 

Информация о том, насколько сильно от рук вандалов пострадали архитектурные памятники, не приводится.

 

18 января начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Рудской заявил о том, что Минобороны РФ получило информацию о переброске боевиками ИГ большого количества взрывчатки в районе Пальмиры с целью уничтожения исторических культурных памятников в этом городе.

 

Банды ДАИШ совершили нападение на Пальмиру (240 км от Дамаска) 9 декабря прошлого года. Боевики также попытались захватить нефтяные скважины и военный аэродром в окрестностях города. Вечером 11 декабря правительственная армия отступила с боями из центральной части города.

 

Пальмира была освобождена сирийской армией от террористов ДАИШ 27 марта 2016 года при содействии ВКС РФ. Затем российские саперы принимали участие в разминировании города и находящихся там античных памятников.



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