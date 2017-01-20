Асад: многие страны, включая Россию, финансово помогут восстановить Сирию

Множество стран, в том числе Россия, Китай и Иран, окажут финансовую помощь в реконструкции Сирии после разрушительных действий боевиков террористической группировки ДАИШ (ИГ, запрещена в РФ), заявил сирийский президент Башар Асад в интервью японскому телеканалу TBS.

"Многие страны начали обсуждение реконструкции Сирии, и они намерены помочь нам своими финансовыми ресурсами", — приводит слова Асада сирийское агентство САНА.

По словам Асада, сирийцы, вынужденно покинувшие свою родину из-за вооруженного конфликта, хотят вернуться, чтобы восстановить дома при помощи своих средств, а также "при поддержке наших друзей России, Китая и Ирана", передает РИА Новости.

IslamRF.Ru