ООН в 2017 году нужно 3,4 млрд долларов для помощи сирийцам, оставшимся в стране

ООН в 2017 году необходимо 3,4 миллиарда долларов для оказания помощи сирийцам, оставшимся в охваченной войной стране, сообщил координатор гуманитарных программ ООН в Сирии Али аз-Заатари.

"Мы запросили у стран-доноров три миллиарда 400 миллионов долларов для оказания помощи сирийцам внутри страны, это без учета 4 миллионов 300 тысяч сирийцев, которые числятся беженцами в других государствах", — сказал аз-Заатари агентству Sputnik.

Он добавил, что в 2016 году на различные проекты по оказанию помощи сирийцам было выделено полтора миллиарда долларов, в то время как ООН запрашивала 3,2 миллиарда, пишет РИА Новости.

"Только в Алеппо в 2016 году было потрачено, как минимум, 220 миллионов долларов", — сказал собеседник агентства. Эти средства, по его словам, пошли на продукты питания, питьевую воду, здравоохранение и образование.

IslamRF.Ru