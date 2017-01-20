  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    
    RSS | PDA | Архив   Суббота 21 Январь 2017 | 1433 х.
 

ООН в 2017 году нужно 3,4 млрд долларов для помощи сирийцам, оставшимся в стране

20.01.2017 13:26

ООН в 2017 году необходимо 3,4 миллиарда долларов для оказания помощи сирийцам, оставшимся в охваченной войной стране, сообщил координатор гуманитарных программ ООН в Сирии Али аз-Заатари.

 

"Мы запросили у стран-доноров три миллиарда 400 миллионов долларов для оказания помощи сирийцам внутри страны, это без учета 4 миллионов 300 тысяч сирийцев, которые числятся беженцами в других государствах", — сказал аз-Заатари агентству Sputnik.

 

Он добавил, что в 2016 году на различные проекты по оказанию помощи сирийцам было выделено полтора миллиарда долларов, в то время как ООН запрашивала 3,2 миллиарда, пишет РИА Новости.

 

"Только в Алеппо в 2016 году было потрачено, как минимум, 220 миллионов долларов", — сказал собеседник агентства. Эти средства, по его словам, пошли на продукты питания, питьевую воду, здравоохранение и образование.

 

IslamRF.Ru

 

Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже:

Для блога/форума/сайта:

< Код для вставки

Просмотр


Прямая ссылка на материал:
<a href="http://www.islamrf.ru/news/w-news/world/41271/">ISLAMRF.RU: ООН в 2017 году нужно 3,4 млрд долларов для помощи сирийцам, оставшимся в стране</a>

  




     
  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    