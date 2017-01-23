Назарбаев: проблемы Сирии волнуют все мировое сообщество

Урегулирование конфликта в Сирии волнует все мировое сообщество. Такое мнение на встрече со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, прибывшим на международную встречу по Сирии, высказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Проблема Сирии сегодня волнует не только Ближний Восток, но и все мировое сообщество", - приводит слова главы государства его пресс-служба. Назарбаев подчеркнул, что встреча в Астане "внесет значительный вклад" в ход подготовки к мирным переговорам в Женеве, передает ТАСС.

"Поскольку Казахстан имеет равные доверительные отношения со всеми участниками встречи, я думаю, что будут созданы все условия для нормальных переговоров", - сказал президент Казахстана. "Я надеюсь, что стороны, как и мы, переживают о происходящих событиях. Как говорят эксперты, с начала конфликта погибли более 300 тысяч человек. Все это побуждает нас надеяться на то, что этот вопрос можно решить только мирным путем", - отметил Назарбаев.

Стаффан де Мистура поблагодарил президента Казахстана от имени генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша за предоставленную возможность проведения переговоров в Астане. "Ваша страна имеет большой опыт и показала пример в урегулировании сложнейших ситуаций на международной арене. И непостоянное членство Казахстана в Совете Безопасности ООН станет дополнительной возможностью в урегулировании сирийского конфликта", - сказал спецпосланник генсека ООН.





IslamRF.Ru