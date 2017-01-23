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SANA: Джаафари считает, что перемирие в Сирии не должно распространяться на террористов

23.01.2017 13:14

Режим прекращения огня в Сирии должен действовать на территории всей страны за исключением районов, где орудуют террористические группировки, такие как ДАИШ и "Джебхат Фатх аш-Шам" (обе запрещены в РФ). Об этом заявил глава делегации сирийского правительства Башар Джаафари на закрытой сессии начавшихся переговоров в Астане.

 

"Целью встречи является закрепление соглашения о прекращении боевых действий за исключением тех районов, где присутствуют террористические организации вроде ДАИШ или "Джебхат ан-Нусры" (прежнее название "Джебхат Фатх аш-Шам") и другие вооруженные группировки, которые не заключили соглашение", - приводит агентство SANA слова дипломата.

 

"Сирийская Арабская Республика надеется, что встреча в Астане завершится закреплением режима прекращения боевых действий на временной период, в течение которого организации, желающие работать в интересах народа и участвовать в политическом процессе, отделятся от группировок ДАИШ и "Джебхат ан-Нусры" и связанных с ними формирований", - подчеркнул Джаафари, как передает ТАСС.



IslamRF.Ru

 

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