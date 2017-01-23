Де Мистура надеется на прямые переговоры Дамаска и оппозиции в Женеве

После Астаны в Женеве должны состояться прямые переговоры между делегациями оппозиции и правительства Сирии, заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, чью речь на открытии переговоров распространила пресс-служба его офиса в Женеве.

"В дополнение к нашей помощи здесь, в Астане, мы намерены также провести как можно скорее формальные и, если возможно, прямые межсирийские переговоры в Женеве для поиска политического решения, обозначенного в резолюциях СБ ООН, включая резолюцию 2254. Я хочу провести их как можно скорее в феврале. Я буду надеяться, что после укрепления режима прекращения огня на этой встрече по Сирии в Астане мы сможем увидеть в Женеве настоящие межсирийские переговоры, и я буду надеяться, прямые, между уполномоченными и инклюзивными делегациями правительства и оппозиции", — сказал он.

Де Мистура подчеркнул, что рассчитывает на переговорах в Женеве обсудить вопросы управления, новых выборов и конституции, что прописано в резолюции СБ ООН 2254, пишет РИА Новости.

"Так что надо надеяться на то, что Астана сможет консолидировать режим прекращения боевых действий, после чего мы должны использовать Женеву для настоящего возобновления межсирийских переговоров для решения основных проблем этого конфликта", — добавил спецпосланник ООН по Сирии.

IslamRF.Ru