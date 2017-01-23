Глава МИД Иордании посетит РФ с рабочим визитом 24 января

Новый министр иностранных дел Иордании Айман Хусейн Абдалла аль-Сафади посетит РФ с рабочим визитом 24 января. Об этом заявили в российском дипведомстве.

"24 января Россию с рабочим визитом посетит министр иностранных дел Иордании аль-Сафади, недавно назначенный на этот пост, - информировали в министерстве, как передает ТАСС. - В этот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с главой внешнеполитического ведомства Иордании".

Как сообщили в МИД, на встрече министры обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки дня в контексте переживаемых ближневосточным регионом многочисленных конфликтных ситуаций. "Основное место займет сирийское досье, - отметили в дипведомстве. - Учитываем нашу общую заинтересованность в скорейшем разрешении этого крупнейшего на сегодняшний день вооруженного конфликта. Его последствия напрямую затрагивают соседнюю Иорданию, принявшую на своей территории свыше шестисот тысяч сирийских беженцев".

"Еще одной ключевой темой для обсуждения станет ситуация в соседнем с Иорданией Ираке с учетом исходящей оттуда террористической угрозы в лице ДАИШ, - подчеркнули в МИД РФ. - В этой связи в Москве и Аммане поддерживают действия иракского правительства по ликвидации на своей земле очага трансграничного терроризма".

Лавров и аль-Сафади также рассмотрят положение дел в палестино-израильском урегулировании в свете усилий международного сообщества по запуску устойчивого переговорного процесса. "Важной составляющей таких усилий является содействие преодолению внутрипалестинского раскола, - заявили в министерстве. - Практическим вкладом России в решение этой первоочередной задачи стала недавно прошедшая в Москве встреча представителей всех основных палестинских организаций, включая ФАТХ и ХАМАС".





IslamRF.Ru