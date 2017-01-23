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Проект коммюнике в Астане: РФ, Турция и Иран будут вместе бороться с ДАИШ и "ан-Нусрой"

23.01.2017 15:38

Россия, Турция и Иран приветствуют размежевание террористов и группировок вооруженной оппозиции и планируют вести совместную борьбу против боевиков запрещенных в России террористических организаций ДАИШ и "Джебхат ан- Нусра" (обе группировки запрещены в РФ).

 

Об этом говорится в проекте итогового коммюнике, который страны-гаранты перемирия в Сирии планируют подписать по итогам переговоров по САР в Астане, сообщает ТАСС.

 

В документе также отмечается, что стороны планируют создать трехсторонний механизм мониторинга за соблюдением режима прекращения огня в Сирии. Россия, Турция и Иран подчеркивают необходимость возобновления переговоров по Сирии в соответствии резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН. 

 

При этом стороны обязуются поддерживать правительство Сирии и оппозицию на встрече в Женеве под эгидой ООН 8 февраля, а также оказывать содействие вооруженным оппозиционным группам, которые стремятся принять участие в этих переговорах.

 

В воскресенье делегации трех стран-гарантов проводили продолжительную встречу, в ходе которой, в частности, обсуждался проект итогового коммюнике переговоров в столице Казахстана. 



IslamRF.Ru

 

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