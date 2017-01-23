Курдистан намерен отделиться от Ирака, если аль-Малики вернется к власти

Автономный Иракский Курдистан немедленно провозгласит независимость от Ирака в случае возвращения к власти экс-премьера Нури аль-Малики, заявил президент курдской автономии Масуд Барзани.

Аль-Малики руководил правительством Ирака с 2006 по 2014 год. Политик сохраняет влияние на политику Ирака во главе шиитского блока "Государство закона" и намекал на желание вернуть себе главный пост в стране, отмечает РИА Новости.

"Я не хочу переходить на личности, но я не хочу этого (возвращения аль-Малики — ред.). Я объявил бы независимость в тот же момент, когда он займет пост премьера, и будь что будет, даже не буду ни к кому обращаться", — сказал Барзани в интервью газете "Аш-Шарк аль-Аусат".

Курдский политик отметил, что не хочет "довершения развала Ирака". По его словам, правление шиита аль-Малики в Багдаде было авторитарным и нанесло удар по отношениям шиитов, суннитов и курдов.

Барзани добавил, что с нынешним премьером, тоже шиитом Хайдером аль-Абади у Курдистана есть проблемы в отношениях, в том числе в вопросе бюджетного финансирования и продаж нефти с курдских месторождений, но в диалоге присутствует взаимопонимание.

Курдистан получил по конституции 2005 года законную широкую автономию в составе Ирака. Власти региона после этого неоднократно говорили о намерении в будущем провести референдум о независимости.

Регион считается одним из наиболее безопасных в Ираке, где в 2014 году во время правления аль-Малики многие районы захватила группировка ДАИШ (запрещена в РФ).

IslamRF.Ru