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Переговоры в Астане могут продолжиться в среду

24.01.2017 11:37

Переговоры по сирийскому урегулированию в столице Казахстана могут продолжиться в среду, 25 января.

 

Об этом заявил во вторник, 24 января, представитель делегации вооруженной оппозиции Усама Абу Зейд, пишет ТАСС.

 

"Если страны-гаранты скажут, что потребуется дополнительное время, день, то мы согласимся, - сказал он. - Мы не приехали сюда просто на два дня, у нас есть цель, которую надо достичь".

 

Усама Абу Зейд также заявил, что оппозиция ждет от стран-гарантов - России, Ирана и Турции - официального коммюнике по итогам встречи в Астане.

 

"Мы не комментируем черновик документа, мы ждем текст официального итогового заявления, - сказал он. - Мы не получали никакого проекта (документа). Об этом черновике ходит много разговоров, но нам, революционерам, он не был передан, и мы его не обсуждаем".

 

При этом Абу Зейд отметил, что Россия, Турция и Казахстан работают на успех встречи. "Вчера мы встречались с представителями России, Турции и со спецпосланником Стаффаном де Мистурой, обсуждали нарушения режима прекращения огня", - добавил он. 



IslamRF.Ru

 

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