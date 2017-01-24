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США будут исходить в борьбе с ДАИШ в Сирии из собственных интересов

24.01.2017 11:56

США будут исходить в борьбе с экстремистским ДАИШ в Сирии из собственных интересов. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер указал на это в понедельник на своем первом регулярном брифинге для журналистов.

 

В начале брифинга он сказал, что в борьбе с ДАИШ новая американская администрация готова взаимодействовать с кем угодно. Но на просьбу уточнить, включает ли это и правительство САР Башара Асада, представитель Белого дома ответил уклончиво, передает ТАСС.

 

"Мы будем подходить к этому по-умному, - сказал он. - Отчасти дело в том, чтобы это было в американских интересах - что они делают и кто они такие. Так что мы не станем под личиной разгрома ДАИШ объединяться с людьми, для которых это не настоящее обличие".

 

"Давайте не станем заводить это дело слишком далеко", - завершил свой ответ Спайсер.



IslamRF.Ru

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