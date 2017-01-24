Источник: Де Мистура проведет раздельные консультации с правительством и оппозицией Сирии

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура в ближайшее время проведет встречи с делегациями правительства и оппозиции арабской страны в рамках непрямых переговоров в Астане. Об этом ТАСС сообщил источник, осведомленный о ходе консультаций.

По его информации, сначала состоится встреча де Мистуры с делегацией сирийского правительства.

Делегация оппозиции последней прибыла в отель Rixos, где проходят переговоры. Представители остальных сторон собрались здесь ранее для подготовительной работы, сообщает ТАСС.

"Мы недалеки от итоговой декларации, проделано много работы. Если будет принят такой вариант документа, который мы видим, это вселяет оптимизм", - сказал он. "Мы работаем над документом, который позволит установить более устойчивое прекращение огня", - добавил эмиссар.

"Каждый момент до непосредственной публикации документа очень важен, ведь речь идет не просто о бумаге, а о прекращении огня, то есть о спасении жизней, - отметил он. - Наверное, мы завершим встречу сегодня, если хорошо поработаем".





IslamRF.Ru