Администрация Обамы в последние дни перевела Палестине 221 млн долларов Администрация экс-президента США Барака Обамы в последние часы работы перевела 221 млн долларов Палестинской автономии, против чего долгое время выступали члены Республиканской партии Конгресса США. Об этом в понедельник вечером сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники, близкие к ситуации. По его данным, администрация официально уведомила Конгресс о своем намерении в письменном виде утром 20 января за несколько часов до вступления Дональда Трампа в должность президента США. За день до этого бывший госсекретарь США Джон Керри сообщил законодателям о принятом администрацией решении, пишет ТАСС. В дополнение к средствам, переведенным Палестине, администрация Обамы выделила 6 млн долларов на расходы в сфере внешней политики, в том числе 4 млн долларов на программы в области изменения климата, 1,25 млн долларов на нужды организаций под эгидой ООН, а также 1,05 млн долларов на финансирование деятельности специального представителя Госдепартамента по делам в Афганистане и Пакистане, а также Бюро по Южной и Центральной Азии. Такое решение бывшей президентской администрации может вызвать негативную реакцию некоторых членов Конгресса, а также самого Трампа и его окружения, отмечает агентство. В ходе предвыборной кампании Трамп пообещал наладить отношения США с Израилем, которые, по его мнению, были испорчены администрацией Обамы. Новый американский президент уже пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху посетить Белый дом в феврале, а также поддержал перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, хотя, как заверил официальный представитель Белого дома в понедельник, это решение еще не было принято.



