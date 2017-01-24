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Датой начала межсирийских переговоров в Женеве остается 8 февраля

24.01.2017 14:19

Датой начала межсирийских переговоров в Женеве по-прежнему остается 8 февраля, заявила РИА Новости пресс-секретарь спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры Яра Шариф.

 

Ранее источник в ООН заявил РИА Новости, что сроки консультаций могут быть сдвинуты.

 

"На сегодняшний день единственной датой начала переговоров остается 8 февраля", — сказала пресс-секретарь.

 

Последний раунд переговоров в Женеве состоялся в апреле прошлого года. Ранее в них участвовала только политическая оппозиция. Предполагается, что на очередной раунд консультаций в Швейцарии приглашение получат и представители вооружённой оппозиции.

 

Новый раунд межсирийских консультаций хотели провести еще в мае прошлого года, однако сроки несколько раз сдвигали.

 

IslamRF.Ru

 

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