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В Кувейте открылся Ближневосточный центр НАТО

24.01.2017 17:08

Первый на Ближнем Востоке региональный центр НАТО был открыт во вторник в Кувейте, сообщил на пресс-конференции в Эль-Кувейте генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

 

"Мы открыли сегодня утром в Кувейте региональный центр НАТО, который будет основным центром для нашей деятельности и операций в регионе", — рассказал генсек НАТО.

 

По его словам, открытие центра НАТО в Кувейте является важным шагом из-за наличия угроз региону, прежде всего, террористической, пишет РИА Новости.

 

Он подчеркнул, что "появление центра представляет собой многообещающее сотрудничество между НАТО и странами региона".

 

После открытия центра в Кувейте прошло заседание Совета НАТО, в котором приняли участие главы МИД Кувейта, Бахрейна и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдель Латыф аз-Зайяни.

 

IslamRF.Ru

 

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