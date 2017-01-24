В Кувейте открылся Ближневосточный центр НАТО

Первый на Ближнем Востоке региональный центр НАТО был открыт во вторник в Кувейте, сообщил на пресс-конференции в Эль-Кувейте генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы открыли сегодня утром в Кувейте региональный центр НАТО, который будет основным центром для нашей деятельности и операций в регионе", — рассказал генсек НАТО.

По его словам, открытие центра НАТО в Кувейте является важным шагом из-за наличия угроз региону, прежде всего, террористической, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что "появление центра представляет собой многообещающее сотрудничество между НАТО и странами региона".

После открытия центра в Кувейте прошло заседание Совета НАТО, в котором приняли участие главы МИД Кувейта, Бахрейна и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдель Латыф аз-Зайяни.

IslamRF.Ru