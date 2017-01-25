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Президент Судана может посетить Россию в начале лета

25.01.2017 14:23

Президент Судана Омар аль-Башир может посетить с визитом Россию в начале лета, об этом заявил посол РФ в Хартуме Миргаяс Ширинский.

 

По словам российского дипломата, точная дата визита пока не объявлена, однако "речь идет о начале лета". Ширинский отметил, что главы государств во время предстоящей встречи "обсудят большое количество тем и подпишут целый ряд документов", пишет РИА Новости.

 

"Мы не сомневаемся, что визит аль-Башира в Россию станет большим событием в истории отношений двух стран и послужит импульсом для развития сотрудничества", — сказал российский дипломат.

 

На вопрос о том, есть ли какие-то несовпадения в позициях Москвы и Хартума в отношении урегулирования международных и региональных проблем, Ширинский ответил, что ему "не известно ни об одном таком расхождении во взглядах".

 

IslamRF.Ru

 

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