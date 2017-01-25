Де Мистура призвал задействовать арабские страны в переговорах по Сирии

Для ООН важно вовлечение арабских стран в процесс переговоров по Сирии, об итогах встреч в Астане будет проинформирована Лига арабских государств (ЛАГ), однако говорить о формате и участниках переговоров в Женеве до консультаций в СБ ООН преждевременно, заявил в интервью РИА Новости спецпосланник генсека ООН Стаффан де Мистура.

"Для ООН очень важно задействовать арабские страны. Я определенно намерен проинформировать арабские страны — в конце концов, Сирия в арабском мире, а не на Луне или в Антарктиде — чтобы дать им понять, в чем была суть встречи в Астане и что может быть сделано для уменьшения угроз перемирию", — сказал де Мистура.

"Я также планирую направиться в Лигу арабских государств и проинформировать их", — сказал дипломат, как пишет РИА Новости.

При этом, заметил он, формат переговоров в Женеве будет ясен после его встречи с генсеком ООН Антониу Гуттерешем и консультаций в Совбезе ООН.

"Я поеду в Нью-Йорк, чтобы сообщить о встрече в Астане, которая была очень хорошей, и спросить у них совета о том, как перейти к следующим переговорам", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, возможно ли участие представителей арабских стран в женевских консультациях в феврале.

IslamRF.Ru