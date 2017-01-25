Главы МИД Ирана и Кувейта обсудили региональные проблемы

Министр иностранных дел Кувейта Сабах аль-Халед ас-Сабах во время визита в Тегеран встретился со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, обсудив с ним региональные проблемы и двусторонние отношения, говорится в сообщении на сайте МИД Ирана.

Ранее Кувейтское агентство новостей сообщило, что первый вице-премьер правительства Кувейта глава МИД Сабах аль-Халед ас-Сабах в среду направился в Иран посланником от эмира страны для налаживания стратегического диалога между Ираном и странами Персидского залива, пишет РИА Новости.

"Необходимо в спокойной атмосфере путем переговоров отбросить противоречия во взглядах и недопонимание между странами региона", — отметил министр иностранных дел Кувейта. Главы МИД во время встречи, проходившей в среду в Тегеране, указали на наличие общих вызовов.

Во время встречи глав аравийских монархий в Бахрейне в конце прошлого года шесть стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, делегировали Кувейту полномочия начать диалог с Ираном.

Отношения между Тегераном и странами Персидского залива, особенно Саудовской Аравией, остаются напряженными из-за разногласий по региональным проблемам, в частности, сирийской и йеменской. Аравийские монархии обвиняют Иран в стремлении установить свою гегемонию в регионе и поддержке конфессионального разделения в мусульманском обществе.

IslamRF.Ru