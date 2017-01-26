AP: США остановят выдачу виз для семи мусульманских стран минимум на месяц

Новая администрация США намерена приостановить выдачу виз для граждан семи стран с преобладающим мусульманским населением, по крайней мере, на один месяц, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на проект указа президента США Дональда Трампа, который оказался в распоряжении агентства.

"Проект указа показывает, что Трамп планирует приостановить выдачи виз гражданам семи стран с большинством мусульманского (населения) в течение, по крайней мере, 30 дней", — говорится в сообщении агенства, цитирует РИА Новости.

По данным агентства, речь идет о гражданах Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Согласно документу, Трамп также даст распоряжение по пересмотру процесса проверки тех, кто желает приехать в США, а также распорядится составить список стран, которые не предоставляют необходимую информацию для проверки возможных посетителей страны.

Согласно тому же указу, как ожидается, Трамп намерен приостановить программу по приему беженцев и внести изменения в процесс получения виз. Число беженцев, которых США смогут принять в текущем финансовом году, сократится до 50 тысяч, отмечает агентство.

Трамп стал 45-м президентом США, сменив на посту главы государства Барака Обаму. В своей речи на инаугурации 20 января Трамп заявил, что США намерены "усилить старые союзы и создать новые, чтобы объединить цивилизованный мир в борьбе с радикальным исламским терроризмом".

IslamRF.Ru